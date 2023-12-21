نتنياهو يُخيّر حماس بين "الاستسلام أو الموت": "لن نوقف الحرب"

نتنياهو يكرر حديثه عن "تصميم إسرائيل على مواصلة الحرب حتى القضاء على حماس"، وذلك في ظل التقارير عن التوصل إلى طريق مسدود في الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة مؤقتة وتبادل أسرى؛ فيما ترفض المقاومة التفاوض في ظل العدوان.

جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التأكيد على أن إسرائيل عازمة على موصلة حربها المدمرة التي تشنها على قطاع غزة المحاصر منذ 76 يوما، "حتى تحقيق جميع أهدافها"، وخيّر قادة حركة حماس بـ"الاستسلام أو الموت".

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يأتي ذلك في حين ترفض حركة حماس وجميع فصائل المقاومة في قطاع غزة استئناف المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ورهائن جديدة مع سلطات الاحتلال "إلا بعد وقف شامل للحرب على قطاع غزة".

وقال نتنياهو، في بيان مصوّر، إن الحرب ستستمر حتى تحقيق أهدافها المتمثلة بـ"استكمال القضاء على حماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن"، وأضاف "الخيار الذي أعرضه على حماس بسيط للغاية: الاستسلام أو الموت".

وتابع "ليس لديهم ولن يكون لديهم أي خيار آخر"، وأضاف "بعد أن نقضي على حماس، سأعمل بكل قوتي لضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل. لا حماستان ولا فتحستان".

يأتي ذلك على خلفية احتجاج عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة واعتصامهم قبالة مقر وزارة الأمن في تل أبيب، للمطالبة بمنح الأولوية لإعادة المحتجزين أحياء في صفقة تبادل وبأي ثمن، مطالبين بـ"بدء مفاوضات" مع لتأمين الإفراج عنهم.

وتتواصل الجهود على عدة جبهات لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة. وفي إطار مساعي التهدئة، وصل رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، إلى القاهرة، الأربعاء، لمناقشة "عرض إسرائيلي للهدنة وتبادل الأسرى".

وذكر مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن أمينها العام، زياد النخالة، أيضا سيتوجه إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل. من جهة أخرى، تجري إسرائيل حوارا مع قطر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى هدنة تسمح بالإفراج عن رهائن.

لكن مواقف الطرفين ما زالت متباعدة جدا على ما يبدو. فحماس تطالب بوقف كامل للقتال قبل إجراء أي مفاوضات بشأن مصير الرهائن، بينما تبدو إسرائيل منفتحة على فكرة الهدنة لكنها تستبعد أي وقف لإطلاق النار قبل "القضاء" على حماس.

ويفترض أن يشهد اليوم كذلك مفاوضات صعبة في مجلس الأمن الدولي الذي أرجأ منذ بداية الأسبوع التصويت على قرار يهدف إلى تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومن المرجح أن تستخدم واشنطن الفيتو مجددا إذا استخدمت عبارات صريحة.

وتواصل وكالات الأمم المتحدة التحذير من الأزمة الإنسانية العميقة التي تهز غزة حيث يعاني نصف السكان من جوع شديد أو حاد مع حرمان 90% منهم من الطعام لمدة يوم كامل باستمرار، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وسببت الحرب دمارا هائلا في غزة حيث خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة وفر 1,9 مليون شخص، أو 85% من السكان من منازلهم، كما تقول الأمم المتحدة.