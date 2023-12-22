قصف إسرائيلي بلبنان... وإطلاق 20 صاروخا على بلدات إسرائيلية حدودية

الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، فجر اليوم، تلاه انطلاق صفارات إنذار في مناطق في الجليل الأعلى تحذر من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، أمس (أ.ب.)

استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، بقصف مدفعي أطراف بلدة عيتا الشعب، وسط تحليق للطائرات الاستطلاعية فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق، وصولا إلى منطقة صور.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، خلال الليلة الماضية، القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، بالإضافة الى القنابل المضيئة.

وسُجل تزايد لحركة نزوح المواطنين اللبنانيين، خاصة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي المنازل واستشهاد مدنيين، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وانطلقت صافرات إنذار في مناطق في الجليل الأعلى تحذر من استهداف بصواريخ من جنوب لبنان لبلدات حدودية إسرائيلية، بينها "إيفن مناحيم"، و"شتولا"، و"زرعيت" و"ناتوعا".

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