غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في كفركلا جنوب لبنان

أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم السبت، أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية بعدد من القذائف المباشرة.

أشارت تقارير في لبنان، صباح اليوم السبت، إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في كفركلا في جنوب لبنان ولم يتم تسجيل إصابات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ولم يسبق الاستهداف الإسرائيلي، صباح السبت، أي هجمات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية على طول الحدود مع إسرائيل.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم السبت، أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية بعدد من القذائف المباشرة.

وأضافت وكالة الأنباء أن الجيش الإسرائيلي كان قد أطلق ليلا قنابل مضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى نهر الليطاني، واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري بالتحليق طيلة الليل الفائت.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجري محادثات مع إسرائيل ووسطاء بهدف "تقليل التوترات" بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تحدثت عن "تفكير إسرائيل في تنفيذ هجوم جوي كبير" على لبنان، وتحذير واشنطن من تداعيات ذلك.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده على الحدود مع لبنان كما أصيب آخر بجروح خطيرة من جراء سقوط قذيفة أطلقها "حزب الله" نحو "شتولا"؛ فيما نعى حزب الله مقاتلين له في بيانين مقتضبين منفصلين، قال فيهما إنهما "ارتقى شهيدين على طريق القدس".

ويأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على مواقع وبلدات قريبة من الحدود، وقد استهدف الجيش الإسرائيلي أمس بقصف مدفعي أطراف بلدة عيتا الشعب، وسط تحليق للطائرات الاستطلاعية فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق، وصولا إلى منطقة صور.

تغطية خاصّة ومتواصلة: