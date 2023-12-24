3 إصابات برصاص الاحتلال بترقوميا ويطا

أشار الهلال الأحمر إلى أن الاحتلال أطلق النار على فتى وشاب في منطقة واد البقيع ببلدة يطا جنوبي الخليل.

أُصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إثر اقتحام جنود الجيش لبلدة ترقوميا في الخليل، وفق ما أشار إليه الهلال الأحمر الفلسطيني.

فيما أشار الهلال الأحمر إلى أن الاحتلال أطلق النار على فتى وشاب في منطقة واد البقيع ببلدة يطا جنوبي الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، مواطنا من بلدة يطا، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا، واعتقلت المواطن نبيل حمد الهريني بعد تفتيش منزله في منطقة أم السطر، وألحقت أضرارا بالممتلكات.

وأضافت أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل، كما نصبوا حاجزا عسكريا في البلدة وفتشوا مركبات المواطنين، واستولوا على عدد من المركبات في منطقة اعزيزة، ما أدى لاندلاع مواجهات.