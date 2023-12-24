الحوثيون: انفجار صاروخ بالبحر الأحمر أطلقته بارجة أميركية

الحوثيون يؤكدون على أن "تهديد الملاحة البحرية الدولية ناجم عن عسكرة البحر الأحمر من قبل أميركا وشركائها الآتين إلى المنطقة دون وجه حق، سوى توفير خدمة الأمان لسفن كيان العدو الإسرائيلي".

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، مساء اليوم، الأحد، إن صاروخا أطلقته بارجة أميركية انفجر قرب سفينة تابعة لجمهورية الغابون في البحر الأحمر، وذلك في منشور للمتحدث الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، عبر حسابه على منصة "إكس".

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وقال عبد السلام: "فيما كانت طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية اليمنية (تابعة لجماعة الحوثي) تقوم بعمل استطلاعي عرض البحر الأحمر، قامت بارجة أميركية بإطلاق النار بطريقة هيستيرية وبأسلحة متعددة".

وأضاف أن طريقة إطلاق النار من البارجة الأميركية "تظهر حالة الإرباك والقلق حيث انفجر أحد الصواريخ بالقرب من سفينة متجهة جنوب البحر الأحمر تابعة لجمهورية الغابون، وهي آتية من الموانئ الروسية".

وشدد الناطق باسم جماعة الحوثي على أن" تهديد الملاحة البحرية الدولية ناجم عن عسكرة البحر الأحمر من قبل أميركا وشركائها الآتين إلى المنطقة دون وجه حق، سوى توفير خدمة الأمان لسفن كيان العدو الإسرائيلي".

فيما كانت طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية اليمنية تقوم بعمل استطلاعي عرض البحر الأحمر قامت بارجة أمريكية بإطلاق النار بطريقة هيستيرية وبأسلحة متعددة تظهر حالة الإرباك والقلق حيث انفجر أحد الصواريخ بالقرب من سفينة متجهة جنوب البحر الأحمر تابعة لجمهورية الغابون وهي آتية من… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) December 24, 2023

وحذر المسؤول الحوثي من أن "البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أميركا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من البلطجة".

وتابع أن "على الدول المشاطئة للبحر الأحمر أن تدرك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي".

وبوقت سابق الأحد، قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، إن صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا باتجاه خطوط الشحن الدولية في البحر الأحمر من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، دون ذكر إصابات أو أضرار.

وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات من 10 دول باسم "حارس الازدهار"، بهدف "ردع هجمات جماعة الحوثي بالبحر الأحمر وتهديدها لرحلات التجارة البحرية".

وتعليقا على تشكيل التحالف في البحر الأحمر، توعد زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة، باستهداف البوارج الأميركية ردا على "أي تصعيد بالبحر الأحمر".

وتستهدف الجماعة السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل لدى مرورها بمضيق باب المندب، "تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب متواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومنذ 79 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.