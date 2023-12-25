قصف متبادل على الحدود اللبنانية وحزب الله ينعى شهيدا جديدا

منذ السادسة صباحا، أغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع ومفترقات طرق في الجليل الأعلى، كما تم إغلاق مداخل كريات شمونة من الجهة الشمالية، وإغلاق بوابات الدخول إلى العديد من المستوطنات والكيبوتسات في الجليل الأعلى حتى إشعار آخر.

شن الطيران الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان، حيث طالت الغارات عيتا الشعب، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية على الحدود.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنتي دوفيف و"متات" في الجليل الأعلى، دون أن يبلغ عن إصابات بشرية أو أضرار وخسائر بالممتلكات.

ونعى حزب الله، أحد عناصره وسام خليل حمود من بلدة مركبا الجنوبية، شهيدا على طريق القدس.

يأتي تبادل النيران والقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، في وقت أعلنت السلطات الإسرائيلية وبلدية كريات شمونة عن إغلاق طرقات ومحاور رئيسية في الجليل الأعلى والمناطق الحدودية، وذلك تحسبا من إطلاق حزب الله قذائف صاروخية.

وأغلقت الشرطة منذ السادس صباحا عدة شوارع ومفترقات طرق في الجليل الأعلى، كما تم إغلاق مداخل كريات شمونة من الجهة الشمالية، وإغلاق بوابات الدخول إلى العديد من المستوطنات والكيبوتسات في الجليل الأعلى حتى إشعار آخر.