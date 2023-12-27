مقتل امرأة في حيفا طعنا واعتقال زوجها

ذكر أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "تم إيصالنا إلى امرأة كانت مُلقاة على الأرض، وفاقدة للوعي، بدون نبض ودون تنفُّس، وكانت مصابة بجروح نافذة؛ وقد أجرينا فحوصات طبية، ولكن لم تظهر عليها أي علامات تدلّ على الحياة، واضطررنا إلى إقرار وفاتها".

قُتلت امرأة في الثلاثين من عمرها، إثر تعرّضها للطعن في جريمة ارتُكبت في مدينة حيفا، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، فيما اعتقلت الشرطة زوجها الذي يُشتبه في ارتكاب الجريمة.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة في بيان، إنه تلقّى بلاغا بشأن "وجود امرأة فاقدة للوعي في (جريمة) عنف منزلي في حيفا، حيث أُبلغ مسعفون عن امرأة تبلغ من العمر 40 عاما، لا تظهر عليها علامات الحياة، ومُصابة بجروح نافذة، وقد أقرّوا وفاتها".

وذكر أحد أفراد الطاقم: "تم إيصالنا إلى امرأة كانت مُلقاة على الأرض، وفاقدة للوعي، بدون نبض ودون تنفُّس، وكانت مصابة بجروح نافذة؛ وقد أجرينا فحوصات طبية، ولكن لم تظهر عليها أي علامات تدلّ على الحياة، واضطررنا إلى إقرار وفاتها".

بدورها، ذكرت الشرطة في بيان صدر عنها، أنها اعتقلت "أحد سكان حيفا، بشبهة قتل زوجته طعنا".

وأضافت أنه "تم استدعاء ضباط الدورية في محطة حيفا في منطقة الكرمل إلى مكان (وقوع الجريمة)، وعثروا على امرأة في الثلاثينات من عمرها داخل شقة سكنيّة، وعليها آثار طعنات على جسدها".

وتابعت: "وبعد وقت قصير، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به، وهو زوج الضحية البالغ من العمر 49 عاما، للاشتباه في تورطه في (الجريمة)، وأحالته للاستجواب".

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنها تعتزم "طلب تمديد اعتقال المشتبه به غدا (الخميس) أمام محكمة الصلح في حيفا".