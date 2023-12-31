تبادل إطلاق نار على الحدود الشمالية بين حزب الله وجيش الاحتلال

من قصف إسرائيلي سابق لمبنى في بنت جبيل جنوب لبنان (Gettyimages)

دوت صافرات الإنذار في مستوطنة زرعيت في الجليل الغربي، ظهر اليوم الأحد، إثر إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان.

فيما أشارت تقارير عربية إلى أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين منطقة اللبونة جنوبي الناقورة في جنوب لبنان.