بعد الوقود: أسعار الكهرباء سترتفع في شباط المقبل

تخذت سلطة الكهرباء قرارها هذا مع "الموازنة بين اعتبارات الحفاظ على اقتصاد كهرباء متطور ومستقر، مقابل تحميل التكاليف على مستهلكي الكهرباء في الوقت الحالي".

ترتفع أسعار الكهرباء في البلاد في شباط/ فبراير المقبل، بعد أن ارتفعت أسعار الوقود مطلع الشهر الجاري.

ونشرت سلطة الكهرباء الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع علنية للجمهور بشأن تحديث أسعار الكهرباء للعام الجديد 2024.

ووفقًا لجلسة الاستماع، فإن هذه زيادة قدرها حوالي 9.5 شيكل شهريا للمستهلك المنزلي.

ومن المتوقع أن يدخل التعديل على أسعار الكهرباء حيز التنفيذ يوم 1 شباط/ فبراير المقبل، بعد اتخاذ القرار النهائي.

وصرحت سلطة الكهرباء أنه قطاع الكهرباء، زيادة التكرار والموثوقية من إمدادات الكهرباء وإضافة الطاقات المتجددة والحد من تلوث الهواء - تقوم الهيئة بتحديث أسعار الكهرباء للمستهلكين. ارتفاع التكاليف على مستهلكي الكهرباء في العام الأخير، وارتفاع الفائدة في السوق، واستمرار تطوير قطاع الكهرباء، وزيادة إمدادات الكهرباء، وإضافة الطاقات المتجددة والحد من تلوث الهواء، تحدّث تقوم السلطة بتحديث أسعار الكهرباء للمستهلكين".

واتخذت سلطة الكهرباء قرارها هذا مع "الموازنة بين اعتبارات الحفاظ على اقتصاد كهرباء متطور ومستقر، مقابل تحميل التكاليف على مستهلكي الكهرباء في الوقت الحالي".

وجاء هذا القرار بعد أن ارتفعت أسعار الوقود، مطلع الشهر الجاري، بـ28 أغورة لليتر.