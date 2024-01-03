الحوثيون يعلنون استهداف سفينة كانت متجهة لإسرائيل

أوضح البيان أنّ "عمليةَ الاستهدافِ جاءت بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ الاستجابة لنداءات القوات البحريةِ اليمنية بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية".

أعلن أنصار الله الحوثيون، عصر اليوم الأربعاء، استهداف ‘سفينةِ ‘CMA CGM TAGE سي إم أي سي جي إم تَيج‘ كانتْ متجهةً إلى موانئَ فلسطينَ المحتلة"، في بيان صدر عنهم.

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وأوضح البيان أنّ "عمليةَ الاستهدافِ جاءت بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ الاستجابة لنداءات القوات البحريةِ اليمنية بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية".

وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أن "استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين الأحمر والعربيّ حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا في قطاع غزة من غذاء ودواء".

وتؤكد "القوات المسلحة اليمنية استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربيّ إلى كافة الوِجهات حول العالم باستثناء موانئ فلسطينَ المحتلة، وتؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنية أن أيَّ اعتداءٍ أميركيٍّ لن يمرَّ دون ردٍ أو عقاب".

وتحذرُ القواتُ المسلحة اليمنية "العدوَّ الأميركيَّ أو غيرَه من أيِّ اعتداءٍ أو إجراءٍ يمثلُ حمايةً للسفنِ التجاريةِ التي تذهبُ إلى الكيانِ الصهيوني".

وقدمت "القوات المسلحةِ اليمنية التهنئةَ والعزاءَ للأخوةِ المجاهدين في حركةِ المقاومةِ الإسلاميةِ حماس، في استشهادِ المجاهدِ القيادي صالح العاروري ورفاقِه الشهداء".