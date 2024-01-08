3 شهداء برصاص قوات الاحتلال في طولكرم

استشهد 3 شبان برصاص قوات الاحتلال فيما وقعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحامها لمدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الإثنين.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الشهداء الثلاثة وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي؛ وهم: يوسف علي الخولي (22 عاما)، عاهد سلمان موسى (23 عاما)، وطارق أمجد شاهين (24 عاما).

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم عن الإضراب الشامل في كافة مناحي الحياة بالمدينة غدا، الثلاثاء، حدادا على أرواح الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت طواقم الإسعاف من الهلال الأحمر من الوصول إلى عدة إصابات في ضاحية أكتابا.

وأظهر توثيق مصور إقدام قوات الاحتلال على إطلاق النار على شبان خلال اقتحامها لطولكرم، فيما أفيد باعتقالها شابا آخر.

وفي التفاصيل، فإن قوة خاصة اقتحمت أكتابا وتم اكتشافها، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين، تبع ذلك اقتحام تعزيزات عسكرية وسط إطلاق نار كثيف؛ ما أدى إلى استشهاد 3 شبان.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال تعمدت دهس أحد الشهداء عدة مرات بعد إصابته بالرصاص، ما أدى إلى تهشم كامل في رأسه.

وفي بلدة قفين شمال طولكرم، اقتحمت قوة راجلة البلدة وسط إطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي؛ دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي بلدة قصرة جنوب نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال مساء اليوم.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة واندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي قرية حوسان غرب بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال تركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل لدموع؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أصيب شاب عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح بعد اعتقاله من منزله اليوم، ما أدى إلى إصابته بكسر في يده الكسرى ورضوض وجروح في أنحاء جسده.

ونقل الشاب إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وذلك بعد أن تعرض للتعذيب في معتقل "عصيون" على مدار 8 ساعات وهو مشبوح ومقيد الأرجل ومعصوب العينين قبل الإفراج عنه؛ حسبما ذكر رئيس جمعية الأسرى المحررين.

وفي جنوب الخليل، اعتدى جنود الاحتلال ومستوطنون على فلسطينيين بالضرب وأتلفوا محاصيل زراعية.

وبحسب مصادر طبية، فإن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على شاب جنوب الخليل، ما أسفر عن إصابته برضوض نقل على إثرها إلى مستشفى دورا.

وفي بلدة يطا، هاجم مستوطنون من "اتسخار مان" رعاة أغنام في واد الجوايا وأجبروهم على مغادرة المراعي بعد الاعتداء عليهم وخربوا سياجا يحيط بأراضي عائلة النواجعة، كما أطلقوا ماشيتهم في محاصيل المواطنين الزراعية المملوكة لعائلات: الشواهين، والنواجعة، والدعاجنة، ومنعوا مواطنا من فلاحة أرضه.

وفي منطقة واد اجحيش بمسافر يطا، احتجز جنود الاحتلال مواطنا ونكلوا به، وفي منطقة قويويص زرع مستوطنون أشجارا في أراضي الفلسطينيين، فيما طارد آخرون رعاة أغنام ومنعوهم من الوصول للمراعي في منطقة "واد ماعين".