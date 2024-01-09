إصابات باشتباكات مع الاحتلال بمخيمي بلاطة وعسكر

اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس بأعداد كبيرة من الأليات العسكرية، ومن عدة محاور، بعد تسلل قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى مخيم عسكر.

مواجهات مع الاحتلال عند مدخل مخيم عسكر (Getty Images)

أصيب 6 شبان فلسطينيين على الأقل، صباح اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي عسكر القديم وبلاطة شرقي مدينة نابلس في الشفة الغربية المحتلة.

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واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس بأعداد كبيرة من الأليات العسكرية، ومن عدة محاور، بعد تسلل قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى مخيم عسكر.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط المخيمين، ووضعت القناصة على البنايات العالية، وشرعت جرافات الاحتلال بإزالة السواتر الحديدية والصخرية التي وضعها مقاومون عند مداخل مخيم بلاطة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت أيضا مخيم بلاطة، وشرعت بأعمال تجريف لأحد شوارعه.

واندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة في المخيمين، وسمع دوي عدة انفجارات.

وقالت كتائب شهداء الأقصى في نابلس في بيان مقتضب: "مقاتلونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيمي بلاطة وعسكر بالرصاص والعبوات الناسفة".

ونقلت طواقم الإسعاف 6 إصابات من مخيم عسكر، بينها إصابة بالظهر وأخرى بالخاصرة، إلى مستشفى رفيديا.

ومنعت قوات الاحتلال مركبة الإسعاف من الوصول إلى إصابة داخل منزل لعائلة سمارة في مخيم عسكر القديم.