إصابة امرأة ورجل بجروح حرجة وخطيرة بإطلاق نار قرب المزرعة

أصيب شخصان، امرأة وجل، مساء اليوم الثلاثاء، بجروح حرجة وخطيرة في حادثة إطلاق نار وقعت على شارع رقم 4 بالقرب من قرية المزرعة في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

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وتحديدا بين (كيبوتس لوحمي هغيتؤوت) و(موشاف ريغفا). وقدم لهما مسعفون ومضمدون من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الطبية الأولية وقاموا بنقلهما إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا.

وأفادت مصادر طبية بأن امرأة تبلغ من العمر 40 عاما في حالة حرجة أثناء عملية الإنعاش القلبي والرئوي، ورجل يبلغ من العمر 40 عامًا في حالة خطيرة، وكلاهما يعاني من إصابات مخترقة لجسديهما.

وقال أحد المسعفين إن "كلا من المصابين أصيبا بجروح نافذة في جسديهما. وكانت امرأة تبلغ من العمر 40 عاما فاقدة للوعي ولا تتنفس وبدون نبض، وقد قدمنا ​​لها الإسعافات الأولية، وبعد علاجها الأولي تم نقلها إلى المستشفى أثناء عملية الإنعاش القلبي والرئوي وهي في حالة حرجة. بالإضافة إلى ذلك، قدمنا ​​العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر 40 عاما وقمنا بإجلائه في سيارة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة".