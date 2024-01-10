الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات استهدفت سفينة أميركية

شدد سريع على أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا".

أعلن الحوثيون تنفيذ عملية عسكرية بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيّرة، استهدفت سفينة أميركية كانت تقدم الدعم لإسرائيل.

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وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن "العملية العسكرية نفذت بشكل مشترك بين القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّرة في القوات المسلحة اليمنية".

وأضاف أن "العملية جاءت كرد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأميركي يوم الأحد من الأسبوع الماضي".

وشدد سريع على أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا الصامدين في قطاع غزة".

وختم سريع بالقول "نؤكد حرصنا الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنتاغون أن القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة مفخخة وصاروخين مجنحين وصاروخا بالستيا أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر، في هجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان، فجر الأربعاء، إن "الحوثيين المدعومين من إيران شنوا هجوما معقدا بطائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وصاروخ بالستي مضاد للسفن، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".

وأضاف البيان أن القوات الأميركية والبريطانية المنتشرة في المياه المجاورة، أسقطت في المجموع 18 مسيّرة وصاروخي كروز وصاروخا بالستيا.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن الهجوم الذي تصدت له القوات الأميركية والبريطانية كان "الأكبر" الذي ينفذه الحوثيون على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وأوضح الوزير عبر منصة "إكس" أن قوات البلدين "تصدّت لأكبر هجوم حتى الآن من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".