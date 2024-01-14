وقوع انفجار ضخم داخل معامل التكرير في خليج حيفا

أوضحت الشرطة الإسرائيلية أن الأمر ليس حادثا أمنيا، وذكرت إدارة معامل التكرير أن الأمر يتعلق بزيادة مفاجئة في الضغط في منشأة محمية للضغط العالي.

تصاعد الدخان من مكان الانفجار في خليج حيفا (شبكات التواصل)

سمع دوي انفجار قوي صباح اليوم الأحد، داخل معامل التكرير في خليج حيفا في خليج حيفا، حيث تصاعدت أعمدة من الدخان من اتجاه المصافي.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الانفجار في خليج حيفا "حدث داخلي".

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن الأمر ليس حادثا أمنيا، وذكرت إدارة معامل التكرير أن الأمر يتعلق بزيادة مفاجئة في الضغط في منشأة محمية للضغط العالي.

وتسببت الضغط، بحسب بيان إدارة معامل التكرير في كسر قرص أمني، ونتيجة لذلك، حدث صوت مفاجئ يشبه صوت انفجار. وهذه ظاهرة إحصائية تحدث بين الحين والآخر، لكن الأسباب لا تزال قيد التحقيق. ولم يكن هناك أي خطر على العمال والجمهور.

وبحسب سلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن انفجار حيفا حدث في مفاعل "كرمل أوليفنز"، بسبب الضغط العالي في الغلاف الجوي ولا يوجد خطر.