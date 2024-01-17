غالانت: إذا لم نفكّك قدرات حماس بشكل كامل فلن نتمكن من العيش في إسرائيل

تلقى غالانت "لمحة عامة عن أنشطة الوحدة في مختلف القطاعات القتالية منذ اندلاع الحرب، مع التركيز على قطاع غزة". وقدّم غالانت "إيجازا عن نشاط القوات في المنطقة تحت الأرض".

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنه إذا لم يفكّك الجيش قدرات حماس بشكل كامل، "فلن نتمكن من العيش في إسرائيل".

جاء ذلك خلال مخاطبته جنودا في وحدة البحرية، ضمن زيارة أجراها لقاعدة عتليت العسكرية البحرية.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه، فقد تلقى غالانت "لمحة عامة عن أنشطة الوحدة في مختلف القطاعات القتالية منذ اندلاع الحرب، مع التركيز على قطاع غزة". وقدّم غالانت "إيجازا عن نشاط القوات في المنطقة تحت الأرض".

وفي ختام زيارته، تحدّث غالانت إلى عناصر الوحدة، وقال: "إننا نواصل القتال حتى النصر، وحتى نهزم منظمة حماس، وننزع كل قدراتها العسكرية، ونسقطها من السلطة في غزة".

وأضاف غالانت: "في سياق المختطَفين؛ ليس لدينا الحقّ في وقف القتال، طالما أن هناك مختطفين في غزة، فإن الطريقة والشيء الوحيد الذي يعيد المختطفين هو الضغط العسكري".

وذكر أن "ما يجري في المنطقة الشمالية من غزة هو تفكيك للقدرات والأُطر التنظيمية.... والنتيجة أن لواءً (واحدا) من الجيش الإسرائيلي يعرف كيف يناور من مكان إلى آخر".

وأضاف: "في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا الشيء ذاته، في الجزء الشرقي من مخيمات المركز، وسنصل إلى ذلك في خانيونس أيضًا، حيث نعمل بطريقة مختلفة".

وقال غالانت إن "الإنجاز هو أن حماس لا تعمل كإطار عسكري حاكم، ونحن قادرون على القيام بكل ما هو مطلوب من حيث حريتنا في العمل في الميدان".

وأضاف: "لن تكون هناك حياة لدولة إسرائيل إذا تمكّن أي شخص من شن حرب وقتل واختطاف... مثل هذه الأعداد من الناس، فيما تظلّ دولة إسرائيل صامتة"، مشيرا إلى أن "حماس لديها أكثر من 9000 قتيل، وهذا العدد بحاجة إلى مضاعفة، وهذا ليس كافيا أيضا"، على حدّ قوله.

وفي سياق ذي صلة، زار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم، قاعدة جوية في جنوبي البلاد، حيث تلقى إحاطات بشأن عمليات عدة وحدات في ما يتعلّق بالحرب.

وقال خلال مخاطبته جنودا بحسب بيان صدر عن مكتبه، إن "الحرب مستمرة وستستمر حتى النهاية، حتى نحقق جميع أهدافنا: عودة المختطفين، والقضاء على حماس، و(التأكد) من أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل".