مقتل 21 ضابطا وجنديا من الجيش الإسرائيلي بغزة

حول تفاصيل الحدث الذي أدى إلى مقتل 21 ضباطا وجنديا، أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن مجموعة من جنود الاحتياط من اللواء 261 الذين يقومون بالمهام الأمنية في منطقة السياج جنوب قطاع غزة، توجهوا في مهمة لتفجير المباني.

الجيش الإسرائيلي يحقق في سبب الانفجار الذي وقع في المبنى (Getty Images)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 21 ضابطا وجنديا من الجيش الإسرائيلي خلال المعارك وتفجير العديد من المباني في جنوب قطاع غزة.

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وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في تصريح لوسائل الإعلام عقب حادثة تفجير المباني التي وقعت جنوب قطاع غزة، أن "21 جنديا من قوات الاحتياط قتلوا في حادث خطير للغاية وقع أمس الإثنين".

وأضاف المتحدث العسكري أنه "حتى الآن، تم السماح بنشر أسماء 10 قتلى من الجنود، وفي الساعات القادمة سيتم نشر المزيد. وما زلنا نحقق في سبب الانفجار الذي وقع في المبنى".

وأقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المعارك التي تخوضها القوات الإسرائيلية في خانيونس جنوبي قطاع غزة قاسية جدا.

وحول تفاصيل الحدث الذي أدى إلى مقتل 21 ضباطا وجنديا، أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن مجموعة من جنود الاحتياط من اللواء 261 الذين يقومون بالمهام الأمنية في منطقة السياج جنوب قطاع غزة، توجهوا أمس الإثنين، في مهمة لتفجير المباني في المنطقة العازلة بالقرب من السياج.

وحسب المعلومات التي سمح بنشرها، دخل الجنود مسافة نحو 600 متر من السياج في منطقة مخيم المغازي، وطلب منهم تدمير 10 مباني متعددة الطوابق باستخدام الألغام برفقة الفرق الهندسية.

بدأت القوات بمحاصرة المباني تمهيدا لتدميرها. مسلح الذي يبدو أنه خرج من أحد الأنفاق ولم يتم التعرف عليه، أطلق صاروخا مضادا للدبابات على الدبابة التي أمنت العملية.

أطلق مقاومون صاروخين من نوع "آر بي جي"، الأول أطلق على دبابة مما أدى إلى مقتل جنديين، ثم تم إطلاق قذيفة "آر بي جي" ثانية على أحد المباني التي كانت تحتوي بالفعل على مواد متفجرة جاهزة للتفجير.

وبحسب التقديرات، فإن انفجار الصاروخ في هيكل المبنى فجر العديد من الألغام، وتسبب في انهيار المجمع المكون من بنايتين بشكل كامل، نتيجة الانفجار الهائل الذي أحدثه.

وانهار كلا المبنيين وتحول المكان إلى دمار كامل، وبدأت القوات الإسرائيلية عمليات الإنقاذ، وتم إرسال العديد من القوات إلى مكان الحادث لبدء وإنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض.

في الساعات الأولى كان هناك أيضا مجموعة من الجنود المفقودين، ولم يتم العثور عليهم بين الأنقاض، واستمرت عمليات الإنقاذ لساعات طويلة جدا حتى الليل، وخلال الساعات القليلة الماضية تم الانتهاء من عملية إنقاذ الضحايا، ولم يعد هناك أي مفقودين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث العسكري.

وبذلك، يرتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم إلى 556 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 221 قتيلا منذ الاجتياح البري، جراء الاشتباكات المستمرة مع المقاومة الفلسطينية.