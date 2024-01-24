الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في كفركلا جنوبي لبنان

استهدف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بلدة كفركلا جنوبي لبنان، بالقذائف الفوسفورية، فيما واصل طيران الاستطلاع الإسرائيلي التحليق المكثّف فوق قضاءي صور وبنت جبيل، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية.

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وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن "استمر العدو بإطلاق القذائف الحارقة لإشعال النار في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق عند أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب".

وذكرت الوكالة أن "العدو كان قد أطلق قرابة العاشرة ليلا (مساء الثلاثاء)، عددا من القذائف المباشرة وبشكل متقطع على أطراف بلدات الضهيرة ويارين ومروحين، بالإضافة إلى القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية".