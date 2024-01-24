مصرع رجل على كرسي عجلات إثر تعرضه للدهس بمنطقة العفولة

أسفر حادث دهس عن مصرع رجل، في الخمسينيات من العمر، كان يتنقل على كرسي عجلات في منطقة العفولة، صباح اليوم الأربعاء.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي شخص يتنقل على كرسي عجلات مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، من جراء تعرضه للدهس في منطقة العفولة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن مركبة صدمت الضحية على شارع رقم 65 بالقرب من مفرق العفولة - عيليت. وجرى نقله الرجل الذي أصيب في الحادث إلى مستشفى (هعيمك) في العفولة حيث أُعلن عن وفاته.

وفي وقت لاحق، أُعلن الناطق يلسان مستشفى (هعيمك) بمدينة العفولة، عن وفاة الرجل الخمسيني بعد أن صدمته سيارة خاصة على شارع 65، بالقرب من مفترق العفولة - عيليت. ونقل طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" الرجل الذي كان على كرسي متحرك وهو في حالة خطيرة إلى المستشفى، إذ أقر الأطباء وفاته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، ووصل مفتشو حوادث المرور إلى مكان الحادث وباشروا جمع المعلومات والأدلة ذات العلاقة.