تل السبع: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار عن مقتل شاب في بلدة تل السبع بمنطقة النقب، فيما باشرت الشرطة التحقيق في الخلفية دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

قتل الشاب أمجد أبو رقيق، في العشرينيات من عمره، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة تل السبع بمنطقة النقب، مساء الخميس.

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ونقل الضحية إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وشرعت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الجريمة، وقالت إنه بحسب الاشتباه الأولي فإن الجريمة وقعت على خلفية نزاع جنائي بين عائلات.

ولم تبلغ الشرطة عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع في الجريمة.

9 قتلى عرب منذ مطلع العام الجاري

ويأتي ذلك فيما تتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي بشكل متصاعد وخطير، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 9 أشخاص بينهم شابة في جرائم إطلاق نار وطعن ارتكبت بالمجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2024، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا، بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.