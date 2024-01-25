مصرع شابين وإصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب القدس

من مكان الحادث

لقي شابان مصرعيهما في حادث طرق على شارع زعيم عناتا قرب مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الخميس.

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وعُلم أن ضحيتي الحادث هما الشابان أحمد مراد النوافلة وجمال علاء النوافلة.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمه أقرت وفاة شخصين متأثرين بجراحيهما الخطيرة، فيما قدمت العلاجات لثلاثة مصابين آخرين وصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هداسا عين كارم" لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.