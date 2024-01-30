عرابة: مصابان أحدهما بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في عرابة عن إصابة شابين بجراح خطيرة ومتوسطة، أحيلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شابان (31 و35 عاما) بجراح خطيرة ومتوسطة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة عرابة، مساء اليوم الثلاثاء.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، وقد عانيا جروحا في جسديهما.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

يأتي ذلك بعد أن قتل 9 أشخاص بينهم شابة في جرائم إطلاق نار وطعن ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2024، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا، بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.