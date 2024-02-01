شعب: 4 إصابات خطيرة في شجار

أسفر شجار اندلع في بلدة شعب عن إصابة 4 أشخاص بجراح وصفت بأنها خطيرة، أحيلوا على إثره إلى مستشفى "رمبام" ونهريا لاستكمال العلاج.

أصيب 4 أشخاص بجراح وصفت بأنها خطيرة خلال شجار اندلع في بلدة شعب؛ مساء الخميس.

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وقدمت طواقم طبية من مركزي "حيان" و"الزهراوي" العلاجات الأولية للمصابين، وقد عانوا من جروح خطيرة جراء تعرضهم للطعن.

وأحيل 3 مصابين إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا، فيما نقل المصاب الأخير إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تعرف خلفيته بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 10 أشخاص بينهم شابة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية الآن، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.