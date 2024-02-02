الجيش الأردنيّ: إلقاء القبض على 4 إسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي "بطريق الخطأ" وإعادتهم

جاء في بيان الجيش الأردني أن "مصدرا عسكريا مسؤولا في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، صرّح أن قوات حرس الحدود ألقت أمس الخميس القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي".

أكد الجيش الأردنيّ، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 4 إسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي "بطريق الخطأ"، مشيرا إلى أنه تمّت إعادتهم بعد ذلك.

وجاء ذلك فيما كانت القناة الإسرائيلية 14، قد ذكرت أن الأمن الأردني قد اعتقل 4 إسرائيليين بينهم جنود تجاوزوا بالخطأ الحدود في منطقة العقبة، مشيرة إلى أنهم كانوا في جولة بدباب.

وجاء في بيان الجيش الأردني أن "مصدرا عسكريا مسؤولا في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، صرّح أن قوات حرس الحدود ألقت أمس الخميس القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي".

وأوضح المصدر أن "التحقيقات كشفت بأن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ".

وذكر أنه "ليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية".

وأهاب الجيش الأردني بالمواطنين "بعدم تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".