هجوم أميركيّ - بريطانيّ على مواقع للحوثيين في اليمن

قالت قناة "المسيرة" اليمنية، إن "العدوان الأميركي - البريطاني، يشن 3 غارات على شرق مدينة صعدة" في اليمن؛ وذلك في هجوم آخر مماثل، تمّ شنّه قبل 24 ساعة في اليمن.

شّنت الولايات المتحدة وبريطانيا، ليل الإثنين - الثلاثاء، غارات على عدة مواقع وأهداف في اليمن، مستهدفة مواقع لـ"أنصار الله" الحوثيين.

وقالت قناة "المسيرة" اليمنية، إن "العدوان الأميركي - البريطاني، يشن 3 غارات على شرق مدينة صعدة" في اليمن.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من هجوم مماثل، استهدف ليل الأحد - الإثنين، عدة مواقع وأهداف في اليمن، بينها مواقع في الحديدة وصعدة.

وأعلنت جماعة الحوثي، الإثنين، أن القوات الأميركية والبريطانية نفذت هجوما على محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن. وقالت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "عدوان أميركي بريطاني، يستهدف منطقة الكثيب بمحافظة الحديدة".

ولم تحدّد القناة حجم ونتائج هذا الاستهداف. ومحافظة الحديدة أحد أبرز المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وتقع على ساحل البحر الأحمر.

ونقل موقع "أنصار الله" التابع للحوثيين، عن مصدر أمني بالجماعة، لم يسمّه، قوله إن "استهداف منطقة الكثيب تم بعدة غارات جوية".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت الجماعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا قصفا على محافظتي الحديدة وصعدة بـ "15 غارة جوية".

وتضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.