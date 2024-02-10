غارة إسرائيلية على مركبا جنوب لبنان ودوي صافرات إنذار في الجليل الأعلى

استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في بلدة مركبا جنوبي لبنان، فيما دوت دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان، ظهر اليوم السبت.

وتجدد إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم السبت.

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