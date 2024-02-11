البنتاغون: نقل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى المستشفى مجددا

نُقل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن إلى المستشفى مجددا، وذلك بعد أن كان قد دخل إلى المشفى مؤخرا.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قبيل انتصاف ليل الأحد، أنه تمّ نقل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى المستشفى مجددا.

وجرى تشخيص أوستن (70 عاما) بسرطان البروستات مطلع كانون الأول/ ديسمبر وخضع لعملية جراحية بتخدير كامل في 22 كانون الأول/ ديسمبر. ونقل بعد ذلك إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني/ يناير بسبب مضاعفات بعد التهاب في المسالك البولية وما زال يخضع للعلاج.

ولم يُبلَّغ البيت الأبيض بدخول أوستن إلى المستشفى إلا بعد ذلك بأيام، ولم يعلم بايدن بتشخيص إصابته بالسرطان إلا بعد ذلك.

وردا على ذلك، طلب كبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس إجراء مراجعة عاجلة للقواعد الخاصة بالحالات التي يكون فيها كبار المسؤولين الأميركيين عاجزين عن القيام بمهامهم، كما فعلت رئيسة موظفي أوستن كيلي ماغسامين.

ودعا نوّاب أميركيون إلى إقالته وهددوا بعزل وزير الدفاع، آخر مسؤول في إدارة بايدن يستهدفونه على أمل إضعاف الديمقراطيين. كما أبدى ديمقراطيون قلقا، غير أن عضوا واحدا فقط في حزب بايدن دعا لإقالة وزير الدفاع.

لكن بخلاف ما كان عليه الوضع في إدارة دونالد ترامب حيث أقيل مسؤولون مرارا، تجنّب بايدن مرة تلو أخرى إقالة كبار المسؤولين. فقد تمسّك على سبيل المثال بمستشار الأمن القومي جيك ساليفان بعد الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان عام 2021.