تقديرات عسكرية إسرائيلية: "حماس قادرة على البقاء كتنظيم مسلح في حرب عصابات"

وثيقة تصدر عن قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تؤكد أن حماس لا تزال تحظى بدعم شعبي "حقيقي"، وأن الحركة قادرة على البقاء حتى لو نجح الاحتلال بتدمير بنيتها التنظيمية الحاكمة، وذلك على شكل تنظيم مسلح يخوض حرب عصابات.

خلص المسؤولون في قسم الأبحاث التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ("أمان")، إلى أن حركة حماس قادرة على البقاء كتنظيم مسلح باستطاعته خوض حرب عصابات حتى لو نجح جيش الاحتلال بالقضاء على الحركة كمنظومة حاكمة.

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جاء ذلك بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، وأفادت بأن رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية يعرض هذه النتائج التي توصلوا إليها في الجيش على المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في رسالة تحذيرية مفادها أنه بعد أكثر من 132 يوما من الحرب المدمرة على غزة، حركة حماس لا تزال تحظى بـ"دعم حقيقي".

وجاء في وثيقة شعبة الاستخبارات العسكرية "التحذيرية" لحكومة بنيامين نتنياهو، الذي لا يزال يرفض إجراء مناقشات بشأن مسألة "اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية على غزة، أنه "في ظل عدم وجود بدائل، وفي ظل غياب أي خطوات عملية لتنظيم بدائل للحركة الفلسطينية، فإن قطاع غزة سيتحول إلى منطقة مأزومة بشدة".

وأوضح التقرير أن الوثيقة صدرت عن "أمان" يوم الإثنين الماضي، في أعقاب مداولات أمنية معمقة أجرتها أجهزة الأمن الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية وكبار المسؤولين، وذلك على الرغم من مزاعم الاحتلال بالقضاء نحو 75% من القدرات العسكرية لحركة حماس في غزة.