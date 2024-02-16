نصر الله: العدوان الإسرائيليّ على المدنيين بلبنان متعمّد وصواريخنا قادرة على بلوغ إيلات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطاب ألقاه، اليوم الجمعة، إن العدوان الإسرائيلي على المدنيين في لبنان، "كان متعمدا".

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطاب ألقاه، اليوم الجمعة، إن العدوان الإسرائيلي على المدنيين في لبنان، "كان متعمدا"، وتوعّد بالردّ، مشددا على امتلاك قدرة صاروخية دقيقة، "قادرة على بلوغ إيلات".

وأضاف نصر الله: "استهدفنا مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ من الكاتيوشا والفلق الذي كنا نستخدمه بعدد محدود، وقلنا إن هذا رد أوليّ على المجزرة".

وذكر أن "العدوان الذي حصل على مدينة النبطية والصوانة، هو تطور يجب التوقف عنده، لأنه استهدف المدنيين، وأدى إلى استشهاد عدد كبير منهم، ونقول إن ما حصل هو أمر متعمّد".

وأضاف أن "من الطبيعي في هذه المعركة أن يرتقي شهداء مقاتلين من حزب الله أو حركة ’أمل’، وهذا جزء من المعركة المستمرة والمفتوحة، ونحن ننال من العدو حين نستطيع، والعدو ينال منا حين يستطيع".

وتابع نصر الله: "نحن في قلب معركة حقيقية في جبهة تمتد أكثر من 100 كليومتر، وارتقاء شهداء من المقاومة جزء من المعركة".

وذكر نصر الله أنه "عندما نستطيع أن نقوم بأي عمل لتحييد المدنيين وحمايتهم، يجب أن نقوم به والعدو قد ذهب بعيدا في استهداف المدنيين".

وأضاف: "أمام استهداف المدنيين أقول أن هدف العدو من خلال قتل المدنيين الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة"، مشيرا إلى أن "الجواب على المجزرة يجب أن يكون مواصلة العمل المقاوم في الجبهة وتصعيده".

وتابع: "نقول للعدو إن استهداف المدنيين يزيدنا غضبًا وتوسعًا وعملا في المقاومة... وللتذكير هذه المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة التي يجعلها تمتدّ يدها من كريات شمونة إلى إيلات".

وقال: "هذه الجبهة لن تتوقف مهما عتديتم وقتلتم وهددتم".

وذكر نصر الله في "يوم الجريح"، الثلاثاء الماضي، في كلمة له إن "130 يوما في غزة من الصمود الأسطوري والبطولات التي تصل إلى حد الإعجاز والصبر الذي لا مثيل له في التاريخ".

وأضاف: "ما نراه اليوم على الجبهة الجنوبية هو بالدرجة الأولى استجابة صادقة للمسؤولية الإيمانية والأخلاقية والدينية، ما يجري في غزة يجب أن يهز ضمير كل الناس في العالم ويجب أن يستشعروا بالمسؤولية تجاه هذا العدوان والكارثة الإنسانية".