الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مخزن سلاح للجيش السوري ومبان وبنى تحتية عسكرية لحزب الله

الجيش الإسرائيلي: "طائراتنا الحربية هاجمت أمس الجمعة، بنية تحتية عسكرية لحزب الله في جبل بلاط بجنوب لبنان، خلال الهجمات اغتلنا إرهابيا، واستهدفنا مبنى عسكريا في بنت جبيل، وكذلك هاجمنا عدة مواقع بجنوب لبنان بالقصف المدفعي".

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم السبت، إنه خلال الليلة الماضية هاجم مخزن سلاح لجيش النظام السوري، ومبان وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.

وجاء في البيان إن "طائراتنا الحربية هاجمت أمس الجمعة، بنية تحتية عسكرية لحزب الله في جبل بلاط بجنوب لبنان، خلال الهجمات اغتلنا إرهابيا، واستهدفنا مبنى عسكريا في بنت جبيل، وكذلك هاجمنا عدة مواقع بجنوب لبنان بالقصف المدفعي".

وأكمل جيش الاحتلال في بيانه أنه ردّ على إطلاق صواريخ من سورية لجنوب الجولان باستهداف مصدر إطلاق النار بالقصف المدفعي، وهاجمت الطائرات الحربية مخزنا لسلاح جيش النظام السوري في منطقة درعا.

وأكدت مصادر سورية لوسائل إعلام عربية أن "قذائف أطلقت من الجانب الإسرائيلي على محيط تل جموع العسكري بريف درعا الغربي فجر اليوم (السبت)".