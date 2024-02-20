إصابات واشتباكات: مسيّرة للاحتلال تستهدف عددا من الشبان في جنين ومخيمها

أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على سيارات الإسعاف ومنعت دخولها إلى المخيم لنقل الإصابات.

قصف الاحتلال بواسطة طائرة مسيّرة عددا من الشبان فيما أصيب آخرون بالرصاص الحي إثر اقتحام قوات الاحتلال لجنين مخيمها؛ مساء اليوم الثلاثاء.

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ودوت صافرات الإنذار في جنين ومخيمها تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال والدفع بتعزيزات أخرى عبر حاجز "الجلمة".

ووقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال تزامنا مع اقتحامها في عدة محاور.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارع جنين – الناصرة وشارع جنين – حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الأباتشي والمسيرات.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على سيارات الإسعاف ومنعت دخولها إلى المخيم لنقل الإصابات.

وأورد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الدخول إلى محيط مخيم جنين بعد بلاغات بوجود إصابات داخل المخيم".

وجاء الاقتحام عقب كشف أمر قوة خاصة من جيش الاحتلال ومحاصرتها لأحد المنازل في المخيم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية بعدد كبير من الآليات ترافقها جرافة عسكرية، حيث دارت مواجهات واشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة.