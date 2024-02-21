شهيد و7 إصابات بينها خطيرة بقصف مسيرة للاحتلال في جنين

أفادت جمعية الهلال الأحمر باستشهاد عارف القدومي من بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية، في مخيم جنين، فيما أعلن الليلة الماضية عن إصابة 7 فلسطينيين بقصف مسيرة للاحتلال في مخيم جنين أحدهم أصيب في الرأس، ووصفت جراحه بالخطيرة.

استشهد عارف القدومي وأصيب 7 آخرون بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلالها اقتحامها الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت جمعية الهلال الأحمر باستشهاد عارف القدومي من بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية، في مخيم جنين، فيما أعلن الليلة الماضية عن إصابة 7 فلسطينيين بقصف مسيرة للاحتلال في مخيم جنين أحدهم أصيب في الرأس، ووصفت جراحه بالخطيرة.

وذكرت أن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي و3 إصابات بشظايا الرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، واندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة.

وأوضحت أن بين المصابين طفل مصاب بشظية في الرأس، ومسن بالرصاص الحي في البطن وشاب أصيب بشظايا الرصاص الحي في الظهر.

وقصف الطيران الحربي للاحتلال مرتين منزلا محاصرا داخل مخيم جنين، وأوضح شهود عيان أن جيش الاحتلال قصف المنزل المحاصر في حارة السمران بِطائرة أباتشي بمخيم جنين، بينما أغارت طائرات إسرائيلية مسيرة على هدف في المخيم.

ودارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال، داخل مخيم جنين، عقب اقتحامه، حيث تواصلت الاشتباكات عدة ساعات، لا سيما في الحي الشرقي من المدينة، بينما قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار بشكل عشوائي في حي البيادر بجنين.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين هم: أمان أبو الجابر، ومحمود أبو الجابر، واوس العويس، وحاتم مشارقة، وفارس أبو الجابر، وتوفيق المراد، وأدهم أبو طبيخ، بعد دهم منازلهم.

وأجرت قوات الاحتلال عملية تدمر واسعة في البنية التحتية لشوارع رئيسية بجنين وفي حي البيادر وطلعة أبو موسى، وفي حي البيادر والحي الشرقي، وفي المنطقة من دوار عياش حتى مدخل الإسكان الفلسطيني، كما جرفت شارع جنين-حيفا، إلى جانب حرق مركبة وتدمير مركبات أخرى، وتدمير البسطات الموضوعة على الأرصفة.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية، قد اقتحمت مخيم جنين، مساء الثلاثاء، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة، وتبعتها تعزيزيات عسكرية من آليات الاحتلال، تُرافقها جرافة، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.