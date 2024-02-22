مصرع عامل إثر سقوط جسم ثقيل عليه في مصنع بالنقب

أسفر حادث عمل داخل مصنع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن مصرع عامل، في الستينيات من العمر.

لقي عامل (54 عاما) مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله داخل مصنع في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 13:09، عن إصابة عامل من جسم ثقيل خلال عمله بمصنع في منطقة النقب، وبدورها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان ووجدت عاملا (54 عاما) بدون علامات تدل بأنه على قيد الحياة، إذ تمّ إقرار وفاته على الفور".

وقال مسعف إنه "عند وصولنا إلى المكان وجدنا عاملا بدون علامات تدل بأنه على قيد الحياة مع إصابات في جسده من جرّاء سقوط جسم ثقيل عليه، إذ حاولنا تقديم العلاجات الأولية له، لكن تمّ إقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة، أن 7 عمال بينهم 5 عرب، لقوا مصارعهم في حوادث العمل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم.

ووفقا لجمعية "عنوان العامل" فإن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد خلال العام الماضي 2023، في حين أصيب 728 عاملا غالبيتهم في حوادث بورش البناء.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.