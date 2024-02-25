الاحتلال يحاصر منزلا بجنين واشتباك مسلّح في المكان

حاصرت قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأحد، منزلا في منطقة أحراش السعادة غربيي مدينة جنين بالضفة الغربية، ودار في المكان اشتباك مسلّح بين جنود الاحتلال وشبان فلسطينيين.

وقال شهود عيان في المكان إن "قوات الاحتلال تطالب عبر مكبرات الصوت من بداخل المنزل المحاصر في جنين بتسليم نفسه".

وقالت كتائب القسام في جنين إن "مقاتلينا يخوضون اشتباكات ضارية في محيط المنزل المحاصر بحرش السعادة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة بشكل مباشر".

وأكدت سرايا القدس في بيان صدر عنها أن "مجاهدي الكتيبة يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمه لمنطقة واد برقين بعد اكتشاف قوة خاصة قد تسللت للمنطقة".