استشهاد طفل برصاص الاحتلال قرب مخيم الجلزون وهجوم للمستوطنين في برقة

في التفاصيل، فإن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أطراف القرية، وهاجمت منازل المواطنين ومركباتهم، ما تسبب بأضرار مادية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

استشهد الطفل محمد خالد طاهر زيد (13 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، السبت، قرب مدخل مخيم الجلزون شمالي رام الله.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي من مخيم الجلزون، وجاري عمل إنعاش قلب ورئتين للمصاب ونقله لمستشفى رام الله؛ قبل إقرار استشهاده بعد فشل محاولات إنعاشه.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الطفل أثناء وجوده قرب جدار الفصل العنصري المحاذي لمستوطنة "بيت إيل"، وتركته ينزف لنحو ساعة قبل الإبلاغ عنه وتسليمه لمركبات الإسعاف.

مستوطنون يحرقون مركبات أثناء هجومهم على بلدة برقة مساء اليومhttps://t.co/mtPxiIrfmd pic.twitter.com/SJiNuzkAm1 — موقع عرب 48 (@arab48website) March 2, 2024

ونقل الطفل الشهيد إلى مستشفى رام الله وهو بحالة حرجة، وهناك أعلن الأطباء استشهاده.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون مساء اليوم منازل المواطنين ومركباتهم في قرية برقة شرق رام الله.

وفي التفاصيل، فإن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أطراف القرية، وهاجمت منازل المواطنين ومركباتهم، ما تسبب بأضرار مادية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفيد بأن المواطنين تصدوا لهجوم المستوطنين في محاولة لمنعهم من التقدم نحو وسط القرية.

واعتدى مستوطنون على مزارعين من بلدة كفر الديك غرب سلفيت في وقت سابق اليوم.

وفي التفاصيل، فإن مستوطنين رشقوا مزارعين بالحجارة أثناء محاولتهما التصدي لهم ومنعهم من تحطيم غرفة زراعية في منطقة خربة سوسية شمالي البلدة.