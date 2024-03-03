رشقة صاروخية من لبنان تجاه الجليل الأعلى

قصف حزب الله عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على المناطق الحدودية مع لبنان، حيث دوت صافرات الإنذار عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الأعلى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صاروخ بركان الذي استهدف موقعا للجيش الإسرائيلي في بلدة "شلومي" في الجليل الغربي، دون أن يعلن عن خسائر وأضرار.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان التي تعرضت أيضا لقصف مدفعي، كما استهدف القصف محيط تجمعات سكنية المتاخمة للخط الأزرق".

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود، وسط مساع إقليمية ودولية لمنع توسيع المواجهات إلى حالة حرب بين الجانبين.