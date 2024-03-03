بينهم روسيا والسعودية: أعضاء في "أوبك+" يمدّدون خفض إنتاج النفط 3 شهور إضافيّة

ذكر مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن الرياض ستمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في تموز/ يوليو 2023، لـ3 أشهر على أن ينتهي في حزيران/ يونيو المقبل. وأعلنت روسيا تمديد خفض إنتاج النفط 3 كذلك.

أعلن أعضاء في تحالف "أوبك+"، اليوم الأحد، تمديد الخفض الطوعي لإنتاجهم النفطي لـ3 أشهر إضافية، تستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن الرياض ستمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في تموز/ يوليو 2023، لـ3 أشهر على أن ينتهي في حزيران/ يونيو المقبل.

وبذلك يكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا، حتى نهاية حزيران/ يونيو 2024، "وبعد ذلك، ودعما لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجيا، وفقا لظروف السوق"، وفق الوزارة.

بينما نقلت وكالة الأنباء الكويتية ("كونا")، عن وزير النفط عماد العتيقي، قوله، إن بلاده ستخفض إنتاجها من النفط بواقع 135 ألف برميل يوميا حتى حزيران/ يونيو بدلا من نهاية آذار/ مارس الجاري.

وأشار الوزير الكويتي إلى أن إنتاج بلاده النفطي يبلغ 2.413 مليون برميل يوميا.

في المقابل، قالت وزارة الطاقة الجزائرية، إنها قررت تمديد الخفض الطوعي والإضافي لإنتاجها النفطي بمقدار 51 ألف برميل يوميا، لـ3 أشهر إضافية، يستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل.

وأعلنت الوزارة في بيان: "تمديد الخفض التطوعي للإنتاج النفطي الوطني، المقدر بـ51 ألف برميل يوميا، حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل.. بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في تحالف أوبك+".

ولفتت إلى أن إنتاج البلاد يبلغ 908 آلاف برميل يوميا.

بينما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في بيان، تمديد خفض إنتاج النفط 3 أشهر إضافية حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل، بمقدار 471 ألف برميل يوميا.

وأوضح المسؤول المكلف شؤون الطاقة في بيان أن روسيا ستقوم بخفض طوعي "إضافي" لانتاجها قدره 350 ألف برميل في اليوم في نيسان/ أبريل و400 ألف في أيار/ مايو و471 ألفا في حزيران/ يونيو، في إطار اتفاق لخفض الإنتاج مع الدول الأخرى المنتجة في إطار تحالف أوبك+.

وينفذ تحالف "أوبك+" خفضا في إنتاج النفط إلزاميا بأكثر من 3.6 ملايين برميل يوميا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إلى جانب خفض طوعي بكميات متباينة من جانب أعضاء بقيادة السعودية بدأ في يوليو 2023 ويستمر حتى نهاية الربع الأول من 2024.

وتشهد أسعار النفط الخام تذبذبا بين 73 - 85 دولارا للبرميل منذ قرابة 9 أشهر لأسباب جيوسياسية وأخرى اقتصادية، في وقت ينشد منتجو النفط متوسط 95 دولارا للبرميل.