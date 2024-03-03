وفد حماس يبحث بالقاهرة وقف إطلاق النار

قال قيادي في حماس إن "حماس والمقاومة لن يقدموا أية تفاصيل أو معلومات بشأن الأسرى الموجودين لديهم من دون ثمن كبير يجب أن يدفع على صعيد التخفيف من معاناة أهالي غزة، وتطبيق وقف شامل لإطلاق النار".

وصل وفد من حركة حماس، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وأفادت وسائل لإعلام مصرية بوصول وفود حماس وقطر والولايات المتحدة إلى القاهرة، وذلك لاستئناف مباحثات الهدنة في غزة.

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وقالت حماس إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال "24 إلى 48 ساعة" بحال موافقة إسرائيل على مطالبها.

وقال قيادي في الحركة، لـ"العربي الجديد"، إن "حماس والمقاومة لن يقدموا أية تفاصيل أو معلومات بشأن الأسرى الموجودين لديهم من دون ثمن كبير يجب أن يدفع على صعيد التخفيف من معاناة أهالي غزة، وتطبيق وقف شامل لإطلاق النار".

وشدد المصدر على أن "بداية شهر رمضان (الذي يبدأ في 11 آذار /مارس الحالي، هي السقف الذي توافقت عليه فصائل المقاومة للاستمرار في التفاوض".

وقال: "لن نستمر في مسار يهندسه نتنياهو لتخفيف الضغط عن ائتلافه وبث الروح فيه أطول فترة ممكنة، باستخدام أرواح الفلسطينيين".

وأوضح المصدر أن "ما يثار بشأن اشتراط تل أبيب الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء من أجل استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار لا يمكن أن يمثل ضغطاً على المقاومة".

وقال: "كل شيء في عملية التفاوض يجب أن يكون أمامه ثمن يُدفع، وهناك مطالب واضحة حددتها الحركة، على الاحتلال أن ينفذها حتى يحرر أسراه وينقذ من بقي منهم على قيد الحياة".

وذكرت تقارير إسرائيلية أن "حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت مصر وقطر أنها لن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن، حتى تقدم حماس قائمة الرهائن المحتجزين لديها، والذين لا يزالون على قيد الحياة".