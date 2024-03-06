تقرير: انفجار قرب ناقلة بضائع أميركية عند خليج عدن

أضافت الشركة أن "الناقلة كانت تبحر بممر الملاحة الآمن عندما خاطبها كيان يصف نفسه بأنه البحرية اليمنية"، وذكرت أن "سفينة قريبة أبلغت عن انفجار قرب ناقلة البضائع المملوكة لجهة أميركية".

قالت شركة "أمبري" للأمن البحري، ظهر اليوم الأربعاء، إن ناقلة بضائع مملوكة لجهة أميركية تغير مسارها على بعد 57 ميلا جنوب غرب عدن باليمن.

وأضافت الشركة أن "الناقلة كانت تبحر بممر الملاحة الآمن عندما خاطبها كيان يصف نفسه بأنه البحرية اليمنية"، وذكرت أن "سفينة قريبة أبلغت عن انفجار قرب ناقلة البضائع المملوكة لجهة أميركية".

وكان قد أعلن الحوثيون مساء أمس، الثلاثاء، استهداف مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر، فيما شنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن بخمس غارات.

إلى ذلك، أفاد إعلام الحوثيين، بأن عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف بثلاث غارات منطقة الجبانة غربي الحديدة، كما استهدف منطقة رأس عيسى بالمحافظة نفسها بغارتين.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر، وذلك من خلال قواتنا البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر، وقد تم تنفيذ العملية بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيّرة".