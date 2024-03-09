حيفا: مقتل شابة (30 عاما) إثر جريمة إطلاق نار

وتحقق الشرطة الإسرائيلية في أن شجارا اندلع في نادٍ بشارع "ألنبي"، سبق جريمة إطلاق النار، وبحسب الشبهات، قالت الشرطة إن "أحد المتورطين عاد للمكان وأطلق النار على النادي..."

قُتلت شابة في الثلاثينيات من عمرها، فجر اليوم السبت، بجريمة إطلاق نار في حيفا.

وتحقق الشرطة الإسرائيلية في أن شجارا اندلع في نادٍ بشارع "ألنبي"، سبق جريمة إطلاق النار، وبحسب الشبهات، قالت الشرطة إن "أحد المتورطين عاد للمكان وأطلق النار على النادي، أصاب الشابة بجروح حرجة، وأُعلن وفاتها لاحقا بعد وقت قصير في مستشفى رمبام".

ولم تُحدد هوية الضحية حتى الآن.

وكانت قد حصلت آخر جريمة قتل لدى المجتمع العربي، يوم الثلاثاء المضي، وقد قُتل شاب (30 عاما) من مدينة يافا في جريمة إطلاق نار داخل كراج في مدينة حولون.