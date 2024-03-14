الاحتلال يغير في جنوب لبنان وإطلاق قذائف صاروخيّة صوب بلدات حدوديّة

أغار الجيش الإسرائيلي على أطراف بلدة كونين جنوبي لبنان، فيما سقطت قذيفة صاروخيّة في منطقة مفتوحة بـ"كفار بلوم" عقب إطلاقها من لبنان؛ فيما لم تقع إصابات من جرّاء ذلك، كما لم تُسجّل خسائر ماديّة.

دوت صافرات الإنذار في بلدات حدودية إسرائيلية جنوبي لبنان، عقب استهداف حزب الله مواقع إسرائيلية قرب الحدود، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه تمّ تفعيل منظومة "القبة الحديدية" في أجواء إصبع الجليل، "بعد رصد هدف جوي مشبوه" من لبنان، لتفيد لاحقا بسقوط قذيفة صاروخيّة في منطقة مفتوحة بـ"كفار بلوم".

يأتي ذلك فيما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأربعاء، اغتيال القيادي الميداني بكتائب عز الدين القسام بلبنان، مهدي مصطفى، في غارة استهدفت سيارة كان يستقلّها مع أشخاص آخرين أُصيبوا بجراح خطيرة على طريق رأس الناقورة - صور. كما استُشهد شخص ثان، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إنه "كان على متن دراجة نارية، وصودف مروره لحظة الاعتداء".

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة ألقاها مساء الأربعاء، إن الجبهة اللبنانية تؤدي وظيفتها في ظلّ الحرب على غزة، وإن الاحتلال يتكتّم على عدد الجنود القتلى وعلى خسائره المادية كذلك، مضيفا أن "ساحات الإسناد في لبنان واليمن والعراق، سيكون لها كلمتها أيضًا في شهر رمضان".

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