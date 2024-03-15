لبنان يسلّم فرنسا ردّه بشأن تسوية الحدود مع إسرائيل

قالت الخارجية اللبنانية في بيان إن "الوزير عبد الله بوحبيب اجتمع في مقر الوزارة ببيروت مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، وسلمه الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية".

سلمت بيروت، اليوم الجمعة، ردها الرسمي لفرنسا على مبادرة باريس المتعلقة بـ"وضع تصور للاستقرار" في جنوب لبنان، معتبرة أنها "خطوة مهمة للوصول إلى السلام والأمن".

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إن "الوزير عبد الله بوحبيب اجتمع في مقر الوزارة ببيروت مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، وسلمه الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية، المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان".

وذكر البيان أن "المبادرة الفرنسية خطوة مهمة للوصول إلى السلام والأمن في جنوب لبنان".

كما جددت وزارة الخارجية تأكيد الموقف اللبناني الذي لا يرغب بالحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وفي 11 آب/ أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن القرار الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإيجاد منطقة بين "الخط الأزرق" ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".

وفي 13 شباط/ فبراير الماضي، قدّمت باريس اقتراحا مكتوبا إلى بيروت، يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها مع لبنان، تدعو المقاتلين، بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لجماعة "حزب الله"، إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود، وفق تقارير دولية.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ الثامن من ذلك الشهر، ما أسفر عن قتلى وجرحى على الجانبين، غالبيتهم في لبنان.

فيما خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة بلغت حد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.