استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في الخليل

أكد ذلك، جيش الاحتلال في بيان صدر عنه، حيث قال إن "لا إصابات أو أضرار جرّاء العملية، وجنودنا اغتالوا الإرهابي، ويكملون بتمشيط المكان".

استشهد الشيخ محمود نوفل وهو إمام في مسجد القاسم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، في مقبرة الكرنتينا بالخليل، بعد أن نفذ عملية إطلاق نار على حي للمستوطنين في الخليل، وجرى اشتباك مسلح معه قبل أن يستشهد برصاص الاحتلال.

إطلاق نار على شاب فلسطيني بعد اشتباك مسلح في حي للمستوطنين بالخليل pic.twitter.com/5onr6BrzOn — موقع عرب 48 (@arab48website) March 16, 2024

وأكد ذلك، جيش الاحتلال في بيان صدر عنه، حيث قال إن "لا إصابات أو أضرار جرّاء العملية، وجنودنا اغتالوا الإرهابي، ويكملون بتمشيط المكان".

وأظهرت مقاطع فيديو مصوّرة أن الاحتلال اعتقل شابين كانا في المقبرة ذاتها بعد أن جرّدهما من الملابس.