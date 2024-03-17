هليفي: أنا مسؤول عما حصل في 7 أكتوبر ويحصل منذ ذلك الحين.. حاليا نركز على الحرب

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، اليوم، الأحد، إن "الطريق لا يزال طويلا لتحقيق أهداف الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة، مكررا أنه بصفته رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش، يتحمل مسؤولية الاخفاق العسكري في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، مشددا في الوقت نفسه على أن المؤسسة العسكرية تركز حاليا على الحرب، في إشارة إلى أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه خلال الفترة المقبلة.

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وقال هليفي، في مؤتمر صحافي مطول عقده اليوم، "نخوض حربا متعددة الجبهات ومعقدة، وحققنا العديد من الإنجازات، وهي آخذة في الاتساع. ولا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه حتى تتحقق أهداف الحرب. قوات الجيش الإسرائيلي تقاتل على جميع الجبهات: في غزة وفي الوسط (الضفة) وفي الشمال (جبهة لنان)، في جبهات قريبة وبعيدة، دون توقف".

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