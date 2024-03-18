قتيل بجريمة إطلاق نار في يافا ومصاب من الرامة بانفجار سيارة في كرمئيل

العام الجاري يشهد تصاعدا في جرائم القتل في المجتمع العربي في مناطق الـ48؛ منذ مطلع العام الجاري قتل 41 شخصا في جرائم مختلفة؛ خلال هذه الفترة من العام الماضي، الذي شهد تسجيل حصيلة قياسية لضحايا الجريمة، قتل 35 شخصا.

قتل شاب (19 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الإثنين، في يافا، في حين أصيب شاب (39 عاما) من بلدة الرامة بجراح من جراء انفجار سيارة في كرمئيل في الجليل، وذلك بعد ساعات من جريمة قتل في بلدة يافة الناصرة.

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وعُلم أن ضحية الجريمة في يافا هو الشاب كريم ترتير. وتتصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي، الذي شهد منذ مطلع العام الجاري مقتل 41 شخصا، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.

وأفادت الشرطة، في بيان صدر عنها، بأنها تحقق في "ملابسات جريمة قتل شاب (19 عامًا) إثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة يافا"، وقالت إنها "باشرت بجمع الأدلة من موقع الجريمة"، مشيرة إلى أن "خلفية الحادث جنائية".

كريم ترتير، ضحية جريمة القتل في يافا

وأوضحت الشرطة أن القتيل من سكان يافا، وقالت إن الطواقم الطبية نقلته إلى أحد المشافي وهو بحالة حرجة، حيث أقر الأطباء وفاته. وقالت الشرطة إن عناصرها شرعوا بـ"عمليات مسح مكثفة من أجل العثور على مشتبه بهم".

وفي بيان آخر، أفادت الشرطة بأن "انفجار سيارة في كرمئيل، أدى إلى إصابة مواطن يبلغ من العمر 39 عامًا من سكان الرامة كان يجلس في السيارة، بجراح متوسطة الخطورة، وإصابة أربعة من المارة في بجراح طفيفة".

وقالت الشرطة إن عناصرها وصلوا إلى مكان الانفجار في كرمئيل برفقة خبير متفجرات للتعرف على سبب التفجير؛ وأضافت أنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن "خلفية الحادث جنائية".

من مكان انفجار المركبة في كرمئيل

وصباح اليوم، قتل الشاب كرم جلال فحماوي (27 عاما)، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة يافة الناصرة، فيما أصيب آخر بجروح وصفت بالمتوسطة، نقل على إثرها إلى مستشفى "هعيمك" بالعفولة لاستكمال العلاج.

وقتل 41 شخصا من المجتمع العربي في جرائم مختلفة ارتكبت منذ مطلع العام 2024، في حصيلة تشمل امرأة كانت قد تعرضت لمحاولة قتل في العام الماضي (2023)، أدت إلى وفاتها خلال العام الجاري.