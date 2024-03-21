رهط: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في رهط عن إصابة شاب بجراح خطيرة؛ فيما لم تبلغ الشرطة عن اعتقال أي مشتبه به.

أصيب شاب، يبلغ 30 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة جرا تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة رهط بمنطقة النقب؛ مساء اليوم الخميس.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى إصابات اخترقت جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج.

وقال المضمد أنيس أبو دعابس، إن "المصاب وصل إلى عيادة محلية وعانى إصابات اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة خطيرة ومستقرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.