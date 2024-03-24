إصابة سائق الحافلة المقدسيّ أحمد أبو الهوى طعنا من قِبل مستوطنين

يتعرّض سائقو الحافلات المقدسيون العاملون في شركات إسرائيلية لاعتداءات من قِب مستوطنين، غالبيتها على خلفية عنصرية، علما بأن العديد من هذه الحالات تم توثيقها، دون اتخاذ سلطات الاحتلال أية إجراءات بحق المعتدين.

طعن مستوطنون، مساء الأحد، سائق حافلة مقدسي، في ظلّ الحرب على قطاع غزة، والتقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، وبخاصة في ما يتعلّق بالمسجد الأقصى، وإتاحة الدخول إليه.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا على السائق المقدسي أحمد أبو الهوى، بواسطة سكين، ما أدى لإصابته بجروح، مشيرة إلى أنه نُقل على إثر ذلك إلى المستشفى، لاستكمال تلقّي العلاج.

ولفتت مصادر إلى أن المستوطنين قد طعنوا سائق الحافلة في مستوطنة "كريات سيفر" المقامة على أراضي قرية دير قدِّيس، غرب رام الله.

وأظهر مقطع فيديو التُقط في الحافلة التي كان السائف أبو الهوى يعمل عليها، آثار بقع دماء في المكان.

ويتعرّض سائقو الحافلات المقدسيون العاملون في شركات إسرائيلية لاعتداءات من قِب مستوطنين، غالبيتها على خلفية عنصرية، علما بأن العديد من هذه الحالات تم توثيقها، دون اتخاذ سلطات الاحتلال أية إجراءات بحق المعتدين.

من جانبها، قالت شرطة الاحتلال في بيان صدر عنها: "قبل قليل وصل بلاغ للشرطة عن سائق حافلة اشتكى من أنه عندما أوقف الحافلة في مدينة موديعين عيليت، صعد قاصر إلى الحافلة وقام بطعنه عدة مرات دون أي سبب، بآلة حادة، مما أدى إلى إصابته ،واحتاج إلى علاج طبي"، مشيرة إلى أنها "بدأت تحقيقًا لتحديد مكان المشتبه به في هذا الفعل".