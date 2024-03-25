أم الفحم: إصابتان إحداهما خطيرة بجريمة إطلاق نار 

تعرّض الشابان لإطلاق النار داخل مركبة، كانا يتواجدان بداخلها، وتمّ نقلها بمركبة خاصة إلى عيادة في أم الفحم، قبل أن يُنقلا للمشفى لاستكمال تلقي العلاج.

أصيب شابان بجراح، ووُصفت حالة أجدهما بالخطيرة، إثر تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة أم الفحم، مساء الإثنين.

ونُقل المصابان إلى عيادة محلية في مدينة أم الفحم، ومن ثم تمّ نقلهما إلى مستشفى "هعيمك" في مدينة العفولة، لاستكمال تلقي العلاج.

وقد وصفت إحدى الإصابتين بالخطيرة، فيما وُصفت الأخرى بالمتوسطة.

وتعرّض الشابان لإطلاق النار داخل مركبة، كانا يتواجدان بداخلها، وتمّ نقلها بمركبة خاصة إلى عيادة في أم الفحم.

وتتواجد في المكان قوات من الشرطة، إذ تقوم الشرطة بتمشط المنطقة بحثًا عن الجناة.

وقتل 44 شخصا من المجتمع العربي في جرائم مختلفة ارتكبت منذ مطلع العام 2024، في حصيلة تشمل امرأة كانت قد تعرضت لمحاولة قتل في العام الماضي، فارقت الحياة على إثرها خلال العام الجاري.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.