جنوب لبنان.. قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

شن الطيران الإسرائيلي، عدة غارات على مواقع في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

تجدد تبادل القصف بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى وشمال إسرائيل، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات.

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دوت صفارات الإنذار صباح اليوم الخميس، في بلدتي غورن وغورنوت في الجليل الغربي، حيث أطلقت قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية وسقطت في منطقة مفتوحة قرب المناطق الحدودية دون أن يبلغ عن أضرار.

وشن الطيران الإسرائيلي، عدة غارات على مواقع في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.