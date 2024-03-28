مصرع عامل إثر سقوطه من علو قرب حيفا

أسفر حادث عمل وقع اليوم، الخميس، في بلدة كريات آتا بالقرب من حيفا عن مصرع عامل، في الستينيات من العمر.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي عامل (60 عاما) مصرعه إثر سقوطه من علو في بلدة كريات آتا بالقرب من حيفا، اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 10:30 ورد بلاغ على البدالة 101 لنجمة داود الحمراء في منطقة الكرمل عن سقوط عامل من ارتفاع أثناء عمله في ورشة بناء في شارع بيير أوغست رينوار في كريات آتا. المسعفون أقروا وفاة رجل يبلغ من العمر 60 عاما في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

11 عمال بينهم 7 عرب لقوا مصارعهم في حوادث العمل منذ مطلع العام

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 11 عمال بينهم 7 عرب، لقوا مصارعهم في حوادث العمل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم.

ووفقا لجمعية "عنوان العامل" فإن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد خلال العام الماضي 2023، في حين أصيب 728 عاملا غالبيتهم في حوادث بورش البناء.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.